Матвиенко раскритиковала министра просвещения

27.01.2021, 14:06, Новости дня

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за отсутствие системного понимания целей нацпроекта «Образование» и увлеченность международными исследованиями качества российского образования.

«Я не совсем удовлетворена, Сергей Сергеевич, вашим докладом и ответами на вопросы сегодня. Не получилось системного понимания, что такое национальный проект «Образование», какие цели стоят перед ним, как они будут достигнуты. Практически ничего не было сказано о среднем профессиональном образовании, считаю это проблемой проблем», – передает ТАСС слова Матвиенко на заседании верхней палаты парламента.

«Что меня очень насторожило, это ваша увлеченность международными исследованиями качества образования в России. По-моему, это не тот путь, по которому нужно идти министру просвещения РФ. Мы всегда гордились, нам есть чем гордиться, отечественной системой образования, которая была лучшей в мире и, думаю, сегодня таковой остается. Я думаю, что у нас достаточно своих собственных сил, чтобы самим разобраться с качеством образования, что нужно делать для его повышения», – добавила спикер Совфеда.

Она предложила провести отдельную встречу сенаторов с главой Минпросвещения по теме нацпроекта «Образование». По мнению Матвиенко, министерство в ряде случаев использует в своей работе технократический подход. «Вот сейчас мы во всех школах введем советника директора по воспитательной работе, у нас все будет хорошо с воспитанием – это очень поверхностный и неправильный подход», – считает спикер.

Как подчеркнула Матвиенко, Министерству просвещения необходимо стратегически посмотреть на проблемы образования и предложить реальные инструменты для их решения, «чтобы воспитание стало таким же важным, как и образование в стране». «Мне бы очень не хотелось такого восприятия, что национальные проекты – это количество построенных школ и детских садов, это не так, не для этого национальный проект создавался», – сказала Матвиенко.

Как отметил в ответ на критику спикера Совфеда Кравцов, международный опыт в ходе доклада был приведен «лишь по одной причине – чтобы не совершить тех ошибок, которые уже сделаны и которые провоцируют на определенные шаги». «Отказаться от базового содержания образования, перейти на функциональную грамотность – это нельзя сделать, мы должны и обучать, и воспитывать», – сказал министр.