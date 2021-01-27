В аэропорту Шереметьево слесаря задержали за глупую шутку

27.01.2021, 14:02, Разное

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Во время допроса на контрольно-пропускном пункте аэропорта Шереметьево штатный слесарь воздушной гавани в шутку сообщил инспектору о том, что у него при себе имеется бомба.

Тот юмора не оценил и нажал на тревожную кнопку.

Специалисты аэропорта прибыли на вызов, проверили личные вещи мужчины и ничего запрещенного в них не нашли, передает сайт “Подмосковье сегодня”.

Тем не менее, он был задержан. Сейчас инцидент расследуют.