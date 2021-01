Скандалы: «Как КГБ разрабатывал Дональда Трампа и другие истории о сексе, жадности, власти и предательстве»

27.01.2021, 13:48, Разное

Американский писатель Крейг Унгер опубликовал книгу, в которой утверждает, что советские спецслужбы начали разрабатывать «молодого и тщеславного» Трампа 40 лет назад

«Дональда Трампа начали разрабатывать как ценный российский актив более 40 лет назад, что переросло в длящиеся десятилетия «отношения» взаимной выгоды как для России, так и для Трампа, утверждается в новой шокирующей книге. Писатель Крейг Унгер заявляет утверждает, что Трампа неоднократно спасали от многочисленных банкротств потоки русских денег, отмытых через его недвижимость в 1980-х и 1990-х годах. Российскими деньгами также якобы были оплачены здания, построенные по франшизе под именем Трампа», — пишет Daily Mail.

«Приглашение в Россию со стороны высокопоставленного чиновника КГБ в 1987 году, — продолжает издание, — под видом предварительной разведывательной поездки для строительства отеля Трампа в Москве на самом деле было «глубокой разработкой» со стороны кураторов КГБ, которое способствовало установлению секретных каналов связи и позволило россиянам влиять и наносить урон американской демократии, утверждает автор. Когда Трамп стал президентом, пришло время платить по счетам, и Трамп дал Путину все, что тот хотел, пишет автор».

«Писатель Крейг Унгер делает эти заявления в своей новой книге «Американский компромат: как КГБ разрабатывал Дональда Трампа и другие истории о сексе, жадности, власти и предательстве» (American Kompromat, How the KGB Cultivated Donald Trump, and Related Tales of Sex, Greed, Power and Treachery). Унгер — журналист и автор шести книг, в том числе бестселлеров The New York Times «Дом Буша, Дом Сауда» и «Дом Трампа, Дом Путина», — говорится в статье.

«Вопрос о том, был ли Трамп ценным активом России, является самым важным вопросом о президенте, пишет автор после обширных интервью с высокопоставленными источниками, представителями СССР, бежавшими из страны, бывшими сотрудниками ЦРУ, агентами контрразведки ФБР, юристами и многими другими. «Это история о грязных секретах и о самых влиятельных людях в мире», — утверждает Унгер (…).

(…)

«Связь Трампа с Россией началась в 1976 году, когда он решил перейти от строительства недвижимости в Квинсе к Манхэттену. (…) Дерзкий застройщик заплатил всего один доллар за покупку старого ветхий отеля Commodore рядом с Центральным вокзалом в Нью-Йорке на 42-й и Парк-авеню. Превращение этого разлагающегося чудовища в Grand Hyatt New York дает ключ к первой встрече Трампа с русскими, когда он отправился в центр города в магазин Joy-Lud Electronics на Пятой авеню и 23-й улице, чтобы закупить сотни телевизоров для своего нового отеля», — сообщается в статье.

«Совладелец магазина Семен «Сэм» Кислин, украинский еврей, эмигрировал на Манхэттен из Одессы в 1972 году и повесил на входной двери своего магазина табличку с надписью «Мы говорим по-русски». Кислин владел магазином вместе с другим советским эмигрантом Тамиром Сапиром и продавал электронное оборудование советским дипломатам, сотрудникам КГБ и членам Политбюро, возвращавшимся в Советский Союз, потому что все оно было адаптировано к PAL, техническому стандарту, используемому в Европе и России. Joy-Lud был единственным местом, где можно было купить электронное оборудование и потребительские товары, чтобы вывезти их в Советский Союз. Трамп взял телевизоры в кредит и вернул Кислину деньги через 30 дней (…)», — утверждается в статье.

«Автор задается вопросом, зачем Grand Hyatt понадобились телевизоры с двойными системами, позволяющими принимать передачи на Советский Союз, но ответ затерялся во времени», — пишет Daily Mail.

«В Одессе Кислин управлял знаменитым магазином свежих продуктов, где продукты проходили через черный рынок. Бывший офицер КГБ Юрий Швец сообщил автору книги, что некий еврейский мужчина, управляющий магазином свежих продуктов, должен был быть завербован КГБ. Сделка заключалась в том, что если Кислин хотел эмигрировать из Советского Союза, он должен был подписать обязательство сотрудничать с КГБ».

«Магазин Кислина, получивший одобрение КГБ, «использовался КГБ для инициирования попыток взаимодействия с потенциальными активами», говорится в статье.

«Так что Трамп находился под неусыпным оком КГБ. Но это началось годами ранее, когда «молодой, тщеславный, самовлюбленный и безжалостно амбициозный застройщик» продал многомиллионные квартиры русской мафии, отмывавшей деньги, делая покупки через анонимные подставные компании. Продажа этих квартир снова сделала Трампа богатым после того, как он потерял миллиарды долларов, когда обанкротились его казино в Атлантик-Сити», — сообщается в статье.

«Наблюдение за Трампом началась (…) в 1977 году, когда он женился на Иване Зельничковой, гражданке Чехии из района, где силы тайной полиции находились в союзе с КГБ, и Трамп уже тогда говорил о том, что однажды захочет стать президентом. Вероятно, КГБ начал присматриваться к Трампу, потому что тот был «тщеславным, самовлюбленным, очень восприимчивым к лести и жадным».

(…) «Глубоко неуверенный в себе интеллектуальном плане, очень внушаемый, чрезвычайно восприимчивый к лести, Трамп стремился получить реальное интеллектуальное признание — и КГБ был бы более чем счастлив потакать ему «, — добавляет автор.

«Годы спустя Кислин опроверг какие-либо связи с русской мафией, — подчеркивает газета. — Однако он оставался рядом с Трампом и пожертвовал более 40 млн долларов на избирательные кампании Руди Джулиани на пост мэра Нью-Йорка в 1993 и 1997 годах». (…)

Отдельно Унгер пишет о знакомстве Трампа с Джеффри «Эпштейном, отец которого был сотрудником муниципального департамента парков Кони-Айленда, нажил сотни миллионов долларов, владел великолепными домами по всему миру и жил в двух милях от поместья Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич. В доме Эпшейна было множество женщин и молодых девушек, десятки их них подросткового возраста, которых Эпштейн с помощью бывшей подруги Гислен Максвелл передавал, как сувениры на вечеринку, самым влиятельным мужчинам в мире. «Все это время Эпштейн тайно записывал их действия, и эти записи давали кучу компромата, рычагов воздействия и влияния», — утверждает Унгер.

(…) «Олигархи-миллиардеры переправляли девушек-подростков из России и Украины. По утверждению автора, российских моделей и участниц конкурсов красоты привозили на самолете, и Эпштейн и Гислейн в качестве его помощницы манипулировал ими в сексуальных целях», — говорится в публикации.ю

«Трамп (…) ответил на приглашение Джеффри и Гислен. В Мар-а-Лаго для участия в конкурсе за право появиться на страницах календаря привезли 28 молодых женщин, и единственными гостями-мужчинами были Трамп и Эпштейн», — сообщается в статье. (…) — Имя Трампа находилось в черной книге Эпштейна с не менее 16 телефонными номерами».

«Эпштейн утверждал, что именно он познакомил Меланью с Трампом, — пишет Daily Mail. — После 17 лет дружбы близкие друзья навсегда разошлись в 2004 году, когда Эпштейн рассказал Трампу, что очень хочет купить впечатляющий особняк в Палм-Бич, который продается с аукциона по банкротству. Уже всем сердцем привязавшись к этому особняку, он хотел внести одно изменение — переместить бассейн. Поэтому он привез своего приятеля Трампа в этот особняк, чтобы получить его совет. (…) На аукционе Трамп предложил более высокую цену, чем его друг, заплатив более 41 млн долларов. Вскоре после этого Трамп выставил дом на продажу за 125 млн долларов. Придя в ярость, Эпштейн никогда больше не разговаривал с Трампом, но показывал всем и вся фотографии Трампа с молодыми девушками-топлес и одну фотографию с запачканными спермой штанами».