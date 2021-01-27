“Лучшие фото”. Жена продюсера “Квартал 95” Саливанчук снялась без бюстгальтера

27.01.2021, 13:38, Новости дня

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Украинская актриса Анна Саливанчук на своей странице в Instagram опубликовала черно-белые снимки, для которых позировала без бюстгальтера. Она прикрыла голую грудь цветами.

“Женщина должна, вопреки всем, прожить свою жизнь как хочет, или ей придется признать, что она не жила совсем”, – процитировала она английского писателя ⠀

Дэвида Лоуренса.

Саливанчук отметила, что он согласна с высказыванием.

“Не знаю, кем бы я была и где, если бы когда-то давно твердо не решила идти за мечтой. Только, выполняя свое предназначение, женщина может быть счастлива. И не думайте, что предназначение может быть одно. Если вы прекрасная мама, это не значит, что в вас не живет талант гениального политика, например”, – написала она.

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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

“Лучшие фото”, – прокомментировал подписчик op.dr.hb.

Саливанчук замужем за продюсером студии “Квартал 95” Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб. 1 сентября 2020 года у пары родился второй ребенок – тоже мальчик.

16 июня актриса сообщила, что беременна во второй раз.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильмы “Свингеры” и сериал “Однажды под Полтавой”.

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