ВСУ в 2021 году получат новые беспилотные летательные комплексы Bayraktar с улучшенными характеристиками – командующий ВМС Украины

27.01.2021, 13:38, Новости дня

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Представители турецкой компании Baykar Makina встретились в Одессе с руководством флота Вооруженных сил Украины, чтобы обсудить закупку и взятие на вооружение беспилотных летательных комплексов Bayraktar ТВ2. Об этом сообщила 26 января в Facebook пресс-служба украинского флота.

“В этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов с улучшенными характеристиками, которые будут действовать в интересах Военно-морских сил, как на суше, так и на море”, – цитирует пресс-служба командующего ВМС контр-адмирала Алексея Неижпапу.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/1748494925353770

Генеральный директор компании Baykar Makina Лютфю Халук Байрактар отметил, что за последние годы сотрудничество между Украиной и Турцией приобрело стратегические масштабы.

“Мы разрабатываем беспилотные летательные комплексы. Для Украины в качестве поддержки мы предоставляем новейшие технологии, которые имеем сегодня. Мы всегда будем делиться с украинскими партнерами своим опытом для того, чтобы вместе достигать поставленных целей”, – заявил Байрактар.

О подписании соглашения о покупке Украиной турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina стало известно в ноябре 2018 года. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил о закупке в 2021 году пяти новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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