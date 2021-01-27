Ройзман рассказал, сможет ли Навальный стать приговором Путину

27.01.2021, 13:38, Новости дня

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Российский политик, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман считает, что российский оппозиционер Алексей Навальный “не рвется к власти”. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

“Он рвется на выборы! Пусть люди скажут свое слово”, – отметил политик.

Ройзман рассказал, что знаком с Навальным 15 лет, и отметил, что оппозиционер впервые заявил о намерении баллотироваться в президенты РФ в 2016 году, когда против расследовалось уголовное дело.

“Навальный – это не про президента. Навальный – это про институт выборов. Долгие годы не было никакой речи о президентстве. Он сказал, что готов баллотироваться в тот день, когда ему должны были вынести приговор [по делу “Кировлеса”]. Потому что когда ты идешь в камеру кандидатом в президенты России – это совсем другое отношение, чем когда ты просто так идешь в камеру”, – убежден Ройзман.

Бацман напомнила, что во время предвыборной кампании 2019 года нынешний президент Украины Владимир Зеленский сказал своему сопернику, пятому президенту Петру Порошенко фразу: “Я не ваш оппонент, я ваш приговор”, и спросила, сможет ли Навальный стать приговором действующему президенту РФ Владимиру Путину.

“Я как человек, который участвовал в разных выборах, выигрывал выборы, могут сказать: когда выборы прошли, очень важно максимально быстро забыть всю предвыборную риторику и включаться в работу”, – сказал Ройзман.

Он считает, что если Навальный победит на выборах, он это тоже поймет.

“Если когда-то он пойдет на выборы и выиграет их, он тоже поймет, что батька-то не мед пьет… Риторика, фильмы-расследования – все закончится. Сложно будет сваливать на войну 1939–1945 годов, на лихие 90-е, путинское правление… Все будут ждать результата. Алексей человек умный, думаю, он это на берегу понимает. Вся эта риторика с руганием своих предшественников будет неинтересна никому, будут смотреть по делам”, – сказал Ройзман.

Именно от результатов работы будет зависеть, станет ли Навальный приговором Путину, продолжил политик.

“Если у него получится, то это будет приговор. А если не получится, то будет приговор самому себе. Риски очень высокие. Когда ты рискуешь жизнью – это одна история, а когда ты рискуешь памятью, прижизненной и посмертной репутацией – это гораздо более серьезная история”, – заявил Ройзман.

Интервью с Ройзманом выйдет сегодня на YouTube-канале “Алеся Бацман”. Трансляция начнется в 18.00

Юрист Навальный занимается политической деятельностью в РФ с начала 2000-х. Он был членом партии “Яблоко”, учредителем национал-демократического движения “Народ”. В 2013 году политик баллотировался в мэры Москвы. С 27,24% голосов он занял второе место, уступив Сергею Собянину. В 2016 году заявил о намерении баллотироваться в президенты РФ на выборах 2018 года, но ЦИК отказал ему в регистрации.

На выборах 2018 года победу одержал действующий президент РФ Путин. Он руководит Россией 20 лет. В 2000 году Путин впервые был избран на пост президента РФ. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вернулся на должность президента. Следующие президентские выборы в России должны состояться в 2024 году.

Сейчас Навальный находится под арестом по делу “Ив Роше”. В 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии, где проходил лечение после отравления нервно-паралитическим агентом “Новичок”. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный. Навальный считает, что его отравили сотрудники ФСБ РФ по приказу Путина.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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