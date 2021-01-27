Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину»

27.01.2021, 13:32, Разное

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Футболист Александр Кокорин перешел из российского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину». Об этом говорится на сайте последнего ФК.

Официально Кокорина представят сегодня во время пресс-конференции, которая начнется в 17:00 по местному времени (19:00 мск). Ее пообещали транслировать на сайте «Фиорентины» и в соцсетях клуба.

Кокорин накануне прошел медосмотр и подписал контракт, отмечает Sports.ru. Он взял 91-й номер в «Фиорентине».

Кокорин перешел в «Спартак» летом прошлого года. Также он в разные годы играл за «Динамо», «Зенит» и «Сочи».

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В сентябре 2019 года футболист освободился по УДО из колонии. В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, футболист Павел Мамаев их друг Александр Протасовицкий избили водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

В мае 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Кокориных к полутора годам колонии, Мамаев и Протасовицкий получили один год и пять месяцев. Мамаев и Кирилл Кокорин тоже вышли из колонии по УДО.

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