Die Zeit – при Байдене Европе предстоит урегулировать с США три крупных конфликта

27.01.2021, 13:30, Новости дня

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Во время президентства нового главы Белого дом Джо Байдена Европе предстоит урегулировать с США три крупных конфликта, пишет Die Zeit. Речь идёт о строительстве «Северного потока — 2», об инвестиционном соглашении с Китаем и увеличении оборонных расходов до 2% от ВВП. По всем этим вопросам Брюссель и Берлин должны сформулировать чёткую позицию, исходя из собственных интересов и игнорируя американские наглость и лицемерие, советует автор статьи Тео Зоммер.



Reuters

При новом президенте США Джо Байдене Европе нужно будет урегулировать в отношениях с американцами три крупных конфликта, пишет Die Zeit. Речь идёт о строительстве «Северного потока — 2», об инвестиционном соглашении с Китаем и увеличении оборонных расходов до 2% от ВВП. По всем этим вопросам Брюсселю и Берлину нужно занять чёткую позицию, советует автор статьи Тео Зоммер.

Немецкий журналист напоминает, что РФ всегда была надёжным поставщиком голубого топлива. Даже на пике холодной войны российско-немецкое энергетическое партнёрство прекрасно функционировало. Отказ же от угольной и ядерной энергетики создаёт в Германии дефицит электричества, который не получится быстро ликвидировать с помощью возобновляемых источников энергии.

При этом Зоммер подчёркивает, что ФРГ не находится в «полной зависимости» от российского газа. Оттуда приходит только половина всего импорта, объясняет он. Утверждения же бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, что Берлин станет «заложником» Москвы, — это проявление «наглости». Несмотря на энергетическое партнёрство, немецкие власти никогда не прогибались перед Кремлём. И все опасения по поводу Восточной Европы безосновательны, убеждён автор, ведь голубое топливо можно будет поставлять с Запада на Восток по реверсу. К тому же канцлер Германии Ангела Меркель смогла добиться заключения нового договора между Москвой и Киевом, гарантирующего Украине транзитные сборы.

Американцы же проявляют «лицемерие», утверждая, что, покупая в РФ энергоресурсы, немцы таким образом пополняют «путинский бюджет», продолжает журналист. США сами — второй по величине импортёр российской нефти. В 2019-м они заплатили за него $13 млрд, а в первой половине 2020-го удвоили поставки. Так что «было бы неправильным обрывать последнюю нить, которая нас ещё связывает с Россией», предостерегает Зоммер. Наоборот, ЕС нужно идти на диалог с Кремлём, обсуждать сложные вопросы и возможные перспективы. При этом Германия могла бы выступить инициатором такого диалога.

Журналист высказался и поводу необходимости наращивания военных расходов ФРГ до 2% от ВВП. По его словам, тот факт, что за время пандемии из-за ослабления экономики страна смогла достичь отметки в 1,5% раньше намеченного срока, свидетельствует о «бессмысленности» этого требования: «Ведь сокращение экономической производительности не может нести существенной выгодны для вооружённых сил».

Теперь же генеральный секретарь НАТО требует дополнительного увеличения военных бюджетов, и это «полное безрассудство», убеждён Зоммер. Нет смысла ставить новые цели перед странами — членами альянса, которые не смогут их выполнить из-за высокой нагрузки на бюджет во время пандемии. К тому же, прежде чем увеличивать траты на армию, организация должна ответить самой себе на ряд вопросов: «Каких угроз боятся жители Восточной Европы? Какая есть реальная угроза? Может быть, мы в эпоху кибертехнологий готовимся не к той войне?». «Действительно ли нам необходим запас патронов и комплектующих, который в будущие 10 лет обойдётся в 10 миллиардов евро? Разве дипломатическое разоружение не лучше, чем гонка вооружений — с учётом необходимости сделать бундесвер боеспособным?».

Также Зоммер высказался по поводу инвестиционного соглашения с Китаем. По его словам, Пекин для Брюсселя — это «партнёр, конкурент и системный противник». Поднебесная — это не часть Запада, её репрессивная внутренняя политика и агрессивная внешняя политика вызывают беспокойство. Но наряду с США — это самый важный торговый партнёр ЕС. Европейская и китайская экономики так сильно переплетены, что «идеологически обоснованная стратегия конфронтации неприемлема». Но всё же экономические отношения необходимо выстраивать на основе принципов справедливости и взаимности. Именно их последние семь лет Европа и пыталась закрепить на бумаге, результатом чего стало инвестиционное соглашение с Китаем, подписанное во второй половине 2020 года под самый занавес немецкого председательства в Совете Европы.

Конечно же, этот договор не идеален, но Пекин пошёл на многие уступки, которые несколькими месяцами ранее казались невыполнимыми. Соглашение даёт доступ к важным рынкам Китая. К тому же теперь для сотрудничества европейским компаниям не нужно будет создавать совместные предприятия с китайцами и бесплатно предоставлять им собственные технологии. В будущем договор также обеспечит большую прозрачность в сфере государственных субсидий.

При этом упрёки США, что ЕС слишком поспешно заключили эту сделку, — типичный пример американского лицемерия, подчёркивает Зоммер. Ведь год назад Трамп сам подписал торговое соглашение с Китаем. Пока что в европейском документе сформулированы лишь общие идеи. Детали нужно будет ещё согласовывать. К тому же рано или поздно и Байден возобновит переговоры с Пекином, а это позволит США и Европе проводить совместную политику для защиты западных ценностей и интересов без политики умиротворения и превращения Китая во врага номер один, заключает автор статьи.