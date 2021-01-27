Представлен новый сверхбюджетный монстр автономности Samsung Galaxy A02

27.01.2021, 13:24, Разное

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Новый смартфон сверхбюджетного сегмента представила компания Samsung. Galaxy A02 с емкой аккумуляторной батареей уже назвали «монстром автономности».

Samsung Electronics продолжила серию сверхбюджетных смартфонов новой моделью с невысоким ценником. Новинку с названием Galaxy A02 представили официально, руководство южнокорейского бренда настроено повторить успехи предыдущей модификации с индексом A02S. При этом в представленном девайсе нет ничего лишнего, что и обусловило его доступную стоимость. Стоит отметить, что сама презентация гаджета с габаритами 164 х 75,9 х 9,1 миллиметра и весом в 196 грамм состоялась без особого пафоса и шумихи.

Аппарат с невысокими требованиями к производительности сможет работать достаточно долго за счет батареи объемом в 5 тысяч мА•ч и поддержки зарядки мощностью в 7,75 Вт. «С коробки» в нем установлена операционная система десятого поколения Android с интерфейсом Samsung One UI. Процессор MediaTek MT6739W с четырьмя ядрами и тактовой частотой 1,5 Гц позволит выполнять несложные задачи, при этом чип оперативной памяти предлагается в двух вариантах, 2 и 3 гигабайта, что не присуще обычно смартфонам такой ценовой группы. Записанные или скачанные файлы пользователь сможет хранить на 32- или 64-гигабайтном флэш-накопителе.

6,5-дюймовый TFT-дисплей получил разрешение HD+, что соответствует 1560 на 720 точек. Вверху в центре экрана расположен 5-мегапиксельный селфи-оъектив в V-образном вырезе. Основная камера состоит из двух датчиков на 2 и 13 миллионов пикселей. Стоит отметить, что в Galaxy A02 не снабжен не только NFC, но и сканером отпечатков пальцев. Тем не менее, покупатель получит широкий набор коммуникаций, Bluetooth 5, ГЛОНАСС, GPS, 4G VoLTE и Wi-Fi (802.11 b/g/n). Наушники можно подключать к аппарату через традиционный 3,5-миллиметровый аудиоразъём, также здесь предусмотрен слот сразу для двух симок и карты памяти. В таиландских торговых сетях, прайс-листы которых уже обнародованы в Сети, новинка стоит в переводе на рубли порядка 7,5 тысячи. Какой будет цена девайсов для российских покупателей, пока не известно, однако выпущенная в минувшем году модель A02S стартовала с ценником в 10,5 тысячи.

Источник: www.sammobile.com