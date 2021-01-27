Внебрачный сын Валерия Золотухина прокомментировал сходство со знаменитым отцом

27.01.2021, 13:24, Разное

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Гостем программы «Судьба человека» стал 16-летний Иван, внебрачный сын актера Валерия Золотухина. Он пояснил Борису Корчевникову о потере любимого отца, которого он лишился в восьмилетнем возрасте.

Ивана Золотухина артисту в 2004 году родила актриса Ирина Линдт, которая была младше своего возлюбленного на 33 года. Ради нее Валерий Золотухин так и не решился уйти из семьи. По словам Ирины Линдт, сын, как и его знаменитый отец, не любит, когда на него кричат. Например, в детстве Иван, даже если на него накричала мать, не уходил из комнаты, пока она его не обнимет. Он предпочитал решать все конфликты мирным путем.

Гость «Судьбы человека» признался, что когда он пересматривает кадры со своего детского дня рождения или архивные фото, то испытывает «чувство тепла». В такие трогательные моменты он радуется тому, что может посмотреть на родного человека и вспомнить общение с ним. Кроме этого, Иван Золотухин любит пересматривать фильм «Бумбараш», в котором играл его отец. Еще в детском саду ему часто говорили, что он поразительно похож на Валерия Золотухина. Эти сравнения во внешности 16-летний парень слышит до сих пор.