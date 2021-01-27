Учёные назвали диету для снижения артериального давления

27.01.2021, 13:24, Разное

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Немецкие учёные в ходе нового исследования открыли оптимальную диету для снижения артериального давления. Главное – ограничить употребление сахара и соли.

Консультанты по здоровому питанию советуют избегать не только продуктов с добавлением сахара и соли, но и гидрогенизированные, насыщенные жиры, присутствующие в чипсах, картофеле фри, жареных блюдах, красном мясе и колбасных изделиях. Также нужно исключить алкоголь, который повышает кровяное давление и наносит вред организму. Для устойчивого снижения давления необходимо придерживаться цельной диеты, то есть, употреблять продукты без консервантов и добавок.

Итак, самое главное – насытить организм витаминами и минералами. Для этого ежедневно нужно употреблять овощи и фрукты, они помогут стабилизировать давление, а также являются хорошими источниками калия, магния, витаминов А, С, E, группы В, антиоксидантов и клетчатки. Исследователи подчеркивают, что эффект от вегетарианской диеты такой же, как от лекарств. Однако есть большой плюс – она поможет снизить давление без химии.

Растительная диета надолго сохранит чувство сытости, а также положительно повлияет на уровень сахара и жиров в крови. К примеру, черника и семена граната богаты антиоксидантами, травы розмарин и тимьян стимулируют переваривание жиров, а чеснок за счёт фитохимических веществ снизит не только кровяное давление, но и концентрацию холестерина.

Нутрициологи рекомендуют пить много зелёного и травяного чая. Также необходимо есть орехи, семена льна и морскую рыбу, в которых немало жирных кислот омега-3, защищающих кровеносные сосуды и снижающих высокое артериальное давление.

Источник: www.gq-magazin.de