Мнение: Что Путин сказал Байдену про Навального?

27.01.2021, 13:16, Разное

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На сайте Кремля выложен очень подробный отчет о разговоре президентов США и России. И о том, что Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США. И о том, что Путин сказал, что «нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и всего международного сообщества». И о договоренностях по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. И об актуальных вопросах «двусторонней и международной повестки дня», в том числе о возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.

Но ни слова о том, почему Байден вообще позвонил Путину. А позвонил он из-за ареста Навального и массовых задержаний после акции протеста 23 января. Во всяком случае, именно об этом пишет западная пресса. Конкретно о том, что Байден выразил обеспокоенность отравлением и арестом Навального.

Это выглядит очень забавно, что Кремль решил умолчать об истинных причинах звонках Байдена. Прекрасно понимая, что Белый дом не будет этого скрывать. Кремль мог бы написать, например, что Байден замолвил слово о Навальном, но Путин решительно прервал Байдена, сказав, мол, ты, Байден, не лезь во внутренние дела России, с Навальным мы сами разберемся.

Впрочем, Путин вряд ли дерзил Байдену…. Или все-таки поставил его на место? Чтобы тот не лез во внутрененние дела России?

Фотографии отсюда