Мнение: Сапфировое кольцо Калигулы

27.01.2021, 13:14, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Этот перстень, вырезанный из цельного камня (что называется "гололит"), предположительно пренадлежавший римскому императору, недавно был выставлен на продажу за 500 тыс. фунтов стерлингов.

Кольцо происходит из коллекции Джорджа Спенсера, 4-го герцога Мальборо, который обожал камнерезный жанр и в XVIII веке собрал потрясающее собрание. До этого кольцо находилось в коллекции графов Арунделов — с 1637 по 1762 год, собранной великим "туристом" Томасом Говардом, 21-м графом Арунделом (1585–1646), в том числе через его агента Уильяма Петти (около 1585-1639 гг.), активно разыскивавшего вещи в Италии.

Коллекция Мальборо насчитывала около 730 камней (гемм, инталий, камей и проч.) и считалась одной из лучших частных ювелирный, в том числе потому что там были антики. Увы, в XIX веке ее начали потрошить, для оплаты ремонта дворца. После того, как драгоценности из собрания Мальборо в конце 19 века были распроданы, большинство из них без следа сгинуло в частных коллекциях, и даже сегодня экспертам известно местонахождение только четверти вещей из того каталога. Однако в архиве Бизли в Оксфорде есть оттиски и копии электротипов практически всех драгоценных камней коллекции, а также записные книжки каталогизатора (их каталог был опубликован: The Marlborough Gems: Formerly at Blenheim Palace, Oxfordshire by Boardman John, 2010; еще есть офигенный сайт).

В 2019 году один из предметов, восходящих к этому собранию, попал на аукцион. Кольцо было выставлено на продажу знаменитым ювелирным домом Wartski, издавна связанным с британским королевским домом и аристократическими фамилиями. Появление кольца произвело фурор среди знатоков.

Это кольцо из сапфира насчитывает примерно 2000 лет. Считается, что оно принадлежало императору Калигуле. Основой для этого предположения является идентификация портрета женщины на перстне. Этот профиль идентифицировали как Цезонию, четвертую жену императора. Традиция атрибуции идет с 17 века, но нынешний продавец не настаивает на ней.

Сапфир — камень драгоценный, что в приложении к античности значит — очень твердый. Ювелирам потребовалось много веков, чтобы научиться гранить их так, как мы привыкли. То, что такой исключительно твердый камень сумели огранить в такую форму в 1-м веке — большая редкость. Сам жанр "гололита" (цельного кольца из камня) очень редок, по словам Wartski — это один из самых красивых его примеров.

Впрочем, в бочку меда добавляют дёгтя искусствоведы, говорящие, что по стилю кольцо вряд ли соответствует эпохе Калигулы. Вот тут люди предполагают, что лицо больше похоже на более позднюю персону, Фаустину Старшую, не такую скандальную императрицу, жену Антонина Пия.

Оксфордские исследователи коллекции тоже указывают, что ее называли Фаустиной, причем считают, что колечко все-таки надо относить к эпохе Ренессанса.

В любом случае, вещь потрясающей красоты, как бы ни звали даму.

В истории кольца в ХХ веке есть белые пятна. Итак, собрание камей было продано в 1875 году Джоном Уинстоном Спенсером-Черчиллем, 7-м герцогом Мальборо, чтобы оплатить ремонт родового Бленхеймского дворца в Оксоне. Коллекция была полностью куплена через Christie, Manson & Woods горным магнатом Дэвидом Бромилоу из Биттесвелл-Холла в Лестершире за царскую сумму в 35 000 фунтов стерлингов. Затем кольцо было продано его дочерью в 1899 году на аукционе Christie's в Лондоне дилеру Юлиусу Гольдшмидту. Затем лакуна, пока оно не было выставлено в 1971 году на Sotheby's в Лондоне за 750 фунтов стерлингов. Оно оказалось во французской частной коллекции, где его и купили Wartski.

С 1 по 7 октября 2019 года кольцо можно было увидеть на выставке редких украшений "Multum in Parvo: A Collection of Engraved Gems" в помещении Wartski на Сент-Джеймс-стрит в Лондоне. Было ли "кольцо Калигулы" в итоге реализовано за заявленные полмиллиона фунтов — не сообщается.

Это не единственное произведение из коллекции Мальборо, которое прошло через Wartski. В настоящее время в их коллекции есть еще два предмета из камнерезной коллекции Мальборо, в том числе итальянская камея XVI века и древнеримский сардоникс, на котором вырезан портрет Марка Антония.

Другие камни из собрания Мальборо тоже всплывают периодически.

Портрет римского императора (вероятно, Юлия Цезаря), проданный за 62 000 фунтов стерлингов в Woolley & Wallis, 2019.



Источники: (1), (2), (3), (4)