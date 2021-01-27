Собянин рассказал о двойном запасе коек для лечения COVID в Москве

27.01.2021, 13:12, Новости дня

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве постепенно улучшается, в столице почти двойной запас COVID-коек, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Ситуация постепенно улучшается… Все основные подразделения по борьбе с COVID должны продолжать работать, но часть клиник мы уже будем выводить, потому что у нас сегодня практически двойной запас коечного фонда», – цитирует РИА «Новости» Собянина.

По его словам, снятие дополнительных COVID-ограничений в Москве в среду стало возможным благодаря запасу прочности столичной медицинской системы.

При этом Собянин отметил, что несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, доля больных в тяжелом состоянии остается высокой. «Поэтому, конечно, надо быть во всеоружии и не расслабляться», – сказал мэр столицы.

Собянин осмотрел в среду в Коммунарке подстанцию скорой медицинской помощи, построенную в рамках возведения второй очереди многопрофильной клинической больницы и отметил, что основной специализацией этой части комплекса станет детское здравоохранение.

«В составе второй очереди была построена современная станция скорой помощи, одна из лучших в городе – для того, чтобы обеспечивать новую территорию качественной и быстрой скорой помощью», – сказал Собянин в ходе осмотра подстанции и общения с медиками.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, двухэтажное здание подстанции площадью более 2 тыс. кв. метров начали строить осенью 2018 года. Сейчас объект готовят к открытию.

Собянин также отметил, что в Коммунарке продолжается строительство второй очереди больницы.

«Мы строим вторую очередь медицинского центра в Коммунарке. Это еще около 80 тысяч квадратных метров. Основная специализация этой части – это детское здравоохранение», – сказал мэр столицы.

По его словам, в состав комплекса войдут: роддом, перинатальный центр, детская больница и детская инфекционная больница.

После окончания строительства медицинский комплекс в Коммунарке займет 160 тыс. га. В его стационаре будет развернуто около 1,1 тыс. коек, работать здесь будут около двух тысяч врачей и других специалистов. Возведение объекта начали в 2017 году, в декабре 2019 года была завершена первая очередь – четыре медицинских корпуса общей площадью более 80 тыс. га.

Ранее Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью.

Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.