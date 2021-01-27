Главный раввин РФ потребовал жесткой реакции на слова ученого о Холокосте

27.01.2021, 13:12, Новости дня

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Главный раввин РФ Берл Лазар призвал власти к «самым жестким действиям» в ответ на слова профессора РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева, усомнившегося в факте Холокоста.

«Это, к сожалению, и есть пропаганда нацизма. Власти Ленинградской области говорят, что это личное мнение ученого и не позволить ему выступить с подобными утверждениями было бы цензурой. Такая позиция категорически неприемлема. Особенно если учесть, что этот отрицатель Холокоста работает в государственном учреждении», – приводит его слова РИА «Новости».

На церемонии в память о жертвах Холокоста в Еврейском музее в Москве Лазар заявил, что «необходимы самые жесткие действия» для того, «чтобы молодежь не подумала, что это позиция государства». По его словам, на политическом уровне РФ выступает против переписывания истории Второй мировой войны и отрицания трагедии Холокоста. «Как нужно с ним поступать – я это оставляю людям, которые занимаются (такими вопросами) в правовом поле», – подчеркнул раввин.

Он напомнил, что Холокост начинался тоже со слов, и если на проблему не обращать внимания, то она перерастет из слов в действия. «Кто-то может сказать, что это его личное мнение, свобода слова. Но на самом деле такие люди опасны», – отметил раввин Лазар.

27 января в мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Памятная дата была учреждена ООН, в этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти «Аушвиц» (Освенцим).

Во вторник в некоторых региональных СМИ и Telegram-каналах были опубликованы высказывания Матвеева, прозвучавшие на вебинаре для педагогов Ленобласти. Согласно этим сообщениям, Матвеев усомнился в факте Холокоста и заявил, что говорить о жертвах Холокоста «некорректно». Вебинар был организован областным институтом развития образования, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей. После этого в официальном Telegram-канале Ленинградской области появился комментарий, что это «частное мнение на тему Холокоста».

Президент Владимир Путин заявлял, что Холокост был одной из самых трагических, мрачных страниц мировой истории. Российский лидер подчеркивал, что «преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения». Путин говорил, что «конец этим неслыханным злодеяниям положила Красная армия, которая разгромила нацизм, спасла от истребления и порабощения не только еврейский, но и другие народы планеты».