Закидавшему коктейлями Молотова студию бразильцу отказали в убежище в России

27.01.2021, 13:12, Новости дня

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Бразильцу Эдуарду Фаузи, арестованному в РФ и обвиняемому на родине в нападении с коктейлями Молотова на офис продюсерской компании, не предоставят политического убежища, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

«В отношении данного гражданина решение [о предоставлении политического убежища] не принято, отказано, потому что оснований у РФ для предоставления ему политического убежища нет», – сообщила начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области Ольга Петрова, передает ТАСС.

До этого адвокат бразильца Виталий Черных сообщал, что его подзащитный подавал документы на получение политического убежища в России.

В декабре 2019 года Фаузи заочно арестовал суд Рио-де-Жанейро, его обвинили в убийстве и взрыве, затем объявили в розыск по линии Интерпола. В январе 2020 года стало известно, что Фаузи может скрываться в России.

Фаузи также обвиняется в нападении на студию Porta dos Fundos, дверь этой студии ночью 24 декабря 2019 года закидали коктейлями Молотова. Нападение было совершено после того, как студия выпустила юмористическую короткометражку, в которой Иисус изображался геем.

Бразильское издание Diaro do Centro do Mundo сообщало, что Фаузи симпатизирует неонацизму и пользовался поддержкой групп, откровенно приверженных идеям Адольфа Гитлера.