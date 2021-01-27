Скандалы: Финальный «Салют» Сергея Сопчука

27.01.2021, 12:54, Разное

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Депутат Госдумы обманывал администрацию президента и забрал во время обыска финансово-хозяйственные документы, подтверждающие его причастность к противоправным действиям

Как стало известно “Ъ”, суд установил, что депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Сергей Сопчук, незаконно занимаясь предпринимательской деятельностью, обманывал администрацию президента и оказывал противодействие следствию, буквально забрав во время обыска финансово-хозяйственные документы, подтверждающие его причастность к противоправным действиям. Тем не менее партнеры народного избранника раскрыли СКР все подробности депутатского бизнеса, а Генпрокуратура добилась конфискации активов, которые могли принести господину Сопчуку 38 млрд руб.

Выступавший главным ответчиком по иску, поданному Генпрокуратурой в Замоскворецкий райсуд Москвы, Сергей Сопчук являлся депутатом, а затем председателем законодательного собрания и первым вице-губернатором Приморского края, а с 2016 года — членом комитета по транспорту и строительству Госдумы.

Однако исполняя функции «представителя народа» и «осуществляя законодательные полномочия», установила Генпрокуратура, господин Сопчук незаконно занимался коммерческой деятельностью.

Его ближайшим партнером и соответчиком по прокурорскому иску являлся Василий Усольцев, ранее бывший депутатом Госдумы, помощником и первым вице-губернатором Приморья, который также не имел оснований заниматься законным предпринимательством.

Господин Сопчук, установил надзор, как лично, так и через подконтрольные ему предприятия (с ними заключались договора займа), с 2011 по 2020 год вложил в ООО «Терней Золото», имеющее лицензии на разработку месторождений «Салют» и «Приморское», 1 млрд 4 млн 710 тыс. 415 руб., а господин Усольцев — 138,4 млн руб. Став основным владельцем ООО (99,73%), господин Сопчук передал акции своей сестре Людмиле Стуковой.

Передача, решил надзор, носила фиктивный характер, так как даже избравшись в Госдуму, господин Сопчук продолжил определять судьбу этого общества, участвовать в его хозяйственно-финансовой деятельности, принимать руководящие решения, «нелегально снабжать его денежными средствами», извлекать доход и «обогащать себя запрещенным антикоррупционным законодательством способом».

При ежегодном декларировании имущества господин Сопчук не предоставлял полные и достоверные сведения об источниках своего дохода, его размере и легальности, а также скрывал возникшие между ним и «Терней Золото» имущественные отношения.

В 2016–2020 годах на счета ООО через подконтрольные ему физические и юридические лица депутат перечислил не менее 606,5 млн руб., в то время как официальные доходы в 36,4 млн руб. не позволяли ему осуществлять такие траты.

В свою очередь госпожа Стукова делами общества заниматься не могла, так как с 1994 по декабрь 2019 года работала в Уссурийске в филиале территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края.

На вложенные депутатом Сопчуком и его партнером Усольцевым средства ООО получило не только золотоносные участки в Тернейском районе Приморского края, приобрело спецтехнику, но и провело геологоразведочные работы, благодаря которым были установлены запасы золота в 7 тонн 828 кг и 773 кг серебра общей стоимостью 38 млрд 539 млн руб., которые оно вправе добыть и реализовать, а полученный доход — обратить в свою пользу. При этом в 2012–2014 годах «Терней Золото» уже извлекло из недр и реализовало 157 кг золота и 2,1 тонны серебра. Целью противоправного поведения господ Сопчука и Усольцева Генпрокуратура назвала «сокрытие принадлежащих им активов от контроля», «тайное управление» ими, а также «обогащение себя за счет их эксплуатации в период нахождения во власти».

Сам господин Сопчук в разбирательстве не участвовал, а его адвокаты утверждали, что он не может выступать ответчиком по иску, поскольку ему не принадлежат доли в уставном капитале «Терней Золото».

При этом они отмечали, что представленные Генпрокуратурой показания господина Усольцева и гендиректора ООО Игоря Петина, которые обвиняются СУ СКР по Приморскому краю в легализации криминальных доходов (ст. 174 УК РФ), являются необъективными и не могут быть приняты в качестве доказательств, поскольку им не дана оценка в уголовно-процессуальном порядке — приговор по делу не вынесен. Ранее господину Усольцеву по решению суда был назначен штраф в 6,3 млн руб. за участие в незаконной предпринимательской деятельностью (ст. 289 УК РФ) на посту вице-губернатора Приморья.

В свою очередь московский суд, исследовав доказательства, представленные Генпрокуратурой, в том числе материалы оперативно-разыскной деятельности, поступившие из ФСБ, и показания, пришел к выводу, что господа Сопчук и Усольцев «нарушали запреты и ограничения, предусмотренные законодательством о противодействии коррупции», а «декларируемые ими сведения не содержали полной и достоверной информации об их имущественном положении». Как следует из показаний, ответчики «в период нахождения во власти» занимались предпринимательством, в том числе через доверенных лиц, управляли коммерческими организациями, имели не предусмотренный законом и явно превышающий их официальный заработок доход.

Согласно показаниям самого господина Усольцева, именно он привлек к финансированию ООО своего приятеля Сопчука. Они договорились вкладывать деньги до тех пор, пока не начнется «добыча золота на продажу». Господин Сопчук, по его словам, не только вкладывал деньги через «свои» предприятия, но и назначил гендиректором ООО Игоря Петина — своего человека, чтобы контролировать расходование инвестируемых средств. Сестра депутата Людмила Стукова, по словам свидетеля, «какое-либо участие в ООО «Терней Золото» и его руководстве не принимала». Во всяком случае, директор фирмы Петин отчитывался о деятельности предприятия перед господами Усольцевым и Сопчуком. Они же принимали стратегические управленческие решения в обществе.

Такие же показания дал и господин Петин, отметивший, что еженедельно отправлял отчеты господину Усольцеву по электронной почте, а тот — господину Сопчаку. По состоянию на 1 августа прошлого года, по подсчетам Игоря Петина, общая сумма предоставленных ООО «Терней Золото» займов составила 1,1 млрд руб.

Из них партнер предприятия «номер один» Сопчук вложил 962 млн 710 тыс. руб., господин Усольцев — 138,4 млн руб.

В 2014–2020 годах господин Сопчук, по его данным, предоставлял займы через ООО «Речной пункт пропуска «Нижне-Ленинское»», ООО «МААС», ООО «Полтавский терминал», ООО «Вита и К», ООО «Легион», ООО «Администрация речного порта «Нижне-Ленинское» Плюс», ООО «Октябрьская транспортная компания», а также через предприятия, оформленные на его сестру.

В сентябре 2019 года, отмечал господин Петин, депутат Сопчук позвонил ему и попросил приехать в офис ЗАО «Автомобильный пункт пропуска «Полтавка»». Там господин Сопчук сообщил, что в отношении него администрацией президента России проводится проверка на предмет его участия в ООО «Терней Золото» и получения доходов в этом обществе, и попросил написать письмо о том, что он не занимается этим бизнесом. Соответствующий документ с фиктивной бухгалтерской отчетностью был подготовлен в октябре того же года.

Помимо показаний этих и еще десятка свидетелей участие ответчиков в ООО «Терней Золото» подтвердили результаты оперативно-разыскной деятельности, предоставленные УФСБ России по Приморскому краю.

Представитель господина Сопчука в суде утверждал, что на «прослушках» его доверитель «не давал каких-либо обязательных для исполнения указаний, а проявлял лишь озабоченность и интерес к предприятию, поскольку ранее выдал ему до сих пор не возвращенные займы». Суд не согласился с такой оценкой записей разговоров, так как она не соответствует действительности.

А «озабоченность» господина Сопчука, как следует из «буквального понимания содержания переговоров», выходит далеко за пределы тех отношений, которые формально связывают его и ООО «Терней Золото» в рамках договоров займа, решил Замоскворецкий райсуд.

Согласно приобщенным к делу стенограммам, в ходе состоявших встреч и совещаний с работниками ООО «Терней Золото» господин Сопчук не поднимал вопросы о судьбе выданных им займов, а разговоры, в том числе с директором предприятия, касались производственных процессов, стоимости и окупаемости проекта.

Оценивая степень вовлеченности господина Сопчука в деятельность «Терней Золото», суд указал и на результаты обыска, проведенного следователями СКР в сентябре прошлого года по уголовному делу в отношении господина Усольцева в ЗАО «Автомобильный пункт пропуска «Полтавка»». Согласно протоколу следственного мероприятия, в него вмешался депутат Госдумы Сопчук, который «без разрешения следователя прошел в помещение указанной коммерческой организации, где из шкафа забрал четыре папки с финансово-хозяйственными документами «АПП «Полтавка»», ООО «Терней Золото» и ООО «Комплекс отдыха «Маяк»». Затем господин Сопчук покинул здание, в котором проводился обыск, и на автомобиле уехал в неизвестном направлении.

При таких обстоятельствах суд счел требования Генпрокуратуры о взыскании долей ООО «Терней Золото» с ответчиков в пользу государства законными и обоснованными.

Мотивированное решение Замоскворецкого райсуда стороны получили буквально на днях, после чего часть ответчиков его обжаловала. Есть ли среди них Сергей Сопчук, его представители сообщить отказались, сославшись на нежелание клиента комментировать это дело. Рассмотрение жалоб по существу в апелляционной инстанции Мосгорсуда еще не назначено.

Николай Сергеев