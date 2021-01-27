После инъекции вакциной от Pfizer выявлены случаи гомосексуализма

27.01.2021, 12:51, Разное

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Седьмой человек за месяц обратился в больницу из-за “появления сильного влечения к представителям своего пола” после получения вакцины компании Pfizer.

Первый подобный прецедент был зафиксирован 28 декабря, когда голландский фермер, имя которого не называется, через неделю после получения вакцины ощутил “непреодолимое желание сблизиться с соседом-фермером”. Второй схожий случай был зафиксирован на севере Германии. Европейские и американские врачи на данный момент изучают этот неожиданный эффект от прививок.

Представители компании заявили, что эффект не является побочным и выразили сожаление, что такие последствия вакцинации затронут не более 1 % привившихся. Власти Нидерландов, Германии и ряда других европейских стран уже заявили, что вакцинация будет продолжена и рекомендовали закупить вакцину России, Китаю и странам Ближнего Востока.

Первые жертвы побочного эффекта противокороновирусной вакцины подали иски в ЕСПЧ, однако получили отказ в рассмотрении их дел. Представитель инстанции Ева Блаушванц заявила, что “суд из-за того, что человек стал гомосексуалистом, пусть и против своей воли, может оскорбить представителей ЛГБТ-сообщества, а потому дела ни в одном из европейских судов рассмотрены не будут”.

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