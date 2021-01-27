Пенелопа Крус, Марион Котийяр, Ванесса Паради и другие на показе Chanel

27.01.2021, 12:50, Разное

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Вчера в рамках Недели моды в Париже состоялась презентация новой коллекции Chanel. Кутюрную весенне-летнюю линейку показали в Grand Palais с соблюдением всех мер безопасности в связи с панденией. Известный фотограф и режиссер Антон Корбейн запечатлел не только дефиле, но и муз Дома, которые первыми оценили новые творения Виржини Виар. Среди них – Пенелопа Крус, Марион Котийяр, Ванесса Паради, Лили-Роуз Депп и другие.

Пенелопа Крус

Я понимала, что организовать масштабное шоу не удастся, и мне в голову пришла идея некой процессии, словно семейного праздника,

– рассказала креативный директор Chanel Виржини Виар, устроившая презентацию на свадебную тематику. По ее словам, сейчас, как никогда, люди научились чтить семейные ценности:

Я люблю большие семейные праздники, когда все поколения объединяются. Это так тепло. Сегодня в Chanel царит такая же атмосфера. Потому что Chanel – это тоже как семья… Я хотела собрать моделей вместе для семейных фотографий, подобных тем, которые вы видите в фотоальбомах.

В коллекции воплощена идея танца, свободы и летних вечеринок. Ее можно заметить в пышных юбках, многоярусных подолах платьев, болеро с рюшами и нарочито объемных жакетах с кружевом. Дома искусств, партнеры Chanel, приняли участие в создании 32 образов коллекции – например, ателье Montex изготовило длинное платье из жемчужно-серого тюля, а нежные перья от House of Lemarié украшают оборки из органзы маленького платья из черного твида.

Ванесса Паради Лили-Роуз Депп Марион Котийяр Модели показа