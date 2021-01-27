Названы болезни, которые обостряются из-за погодных аномалий

27.01.2021, 12:30, Разное

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Стали известны болезни, которые могут обостриться из-за природных аномалий. Когда наблюдается перепад температур, плохо себя чувствуют люди с астмой, патологиями сердца и бронхитами.

По словам тепапевта Людмилы Лапы, в группу риска попадают те, кто перенес инсульт и инфаркт, поскольку заболевания сердца постоянно обостряются при смене погоды. По факту, изменение состояния самочувствия происходит у всех людей, но у некоторых процесс осуществляется незаметно.

В период смены погоды важно внимательно следить за своим состоянием здоровья, в случае ухудшения нужно не оттягивать с визитом к врачу. Если уже расписана какая-то терапия, необходимо не забывать принимать лекарственные средства по графику. В сырую погоду чаще возникают ОРВИ: человеку может казаться, что на улице тепло, он одевается легко, но в итоге замерзает. В целом рекомендуется вести здоровый образ жизни, больше отдыхать, надевать вещи по погоде.

Отмечается, что в среду и четверг в Москве ожидается температура воздуха на уровне нуля градусов по Цельсию. Уже к выходным в российскую столицу вернется снегопад и умеренные морозы.

Источник: ria.ru