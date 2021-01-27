 

Lada 4х4 возглавила рейтинг самых популярных кроссоверов 2020 года

27.01.2021, 12:30, Разное
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Эксперты на основе аналитических данных составили рейтинг самых популярных кроссоверов по итогам 2020 года. Исходя из результатов продаж на вторичном рынке России, его возглавил автомобиль Lada 4х4.
В прошлом году на рынке РФ увеличилась доля кроссоверов до 19,7%, ранее показатель составлял 18,7%. Отмечается, что на 12,5% выросли продажи машин SUV-сегмента с пробегом. Средняя цена подержанных моделей в прошедшем году составила 650 тысяч рублей (+3,2%).

Первое место в ТОПе заняла модель Lada 4×4. Средний ценник данного автомобиля в РФ на вторичном рынке составил 168 тысяч рублей. На второй позиции находится Chevrolet Niva с примерной стоимостью 270 тысяч рублей. Тройку лидеров замкнул кроссовер Kia Sportage, средняя цена которого в 2020 году составила 800 тысяч рублей.

Источник: iz.ru



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