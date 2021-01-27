Апарт-комплекс HILL8 введен в эксплуатацию

27.01.2021, 12:30, Разное

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Девелоперская группа «Сити-XXI век» получила разрешение на ввод в эксплуатацию апарт-комплекса премиум-класса HILL8 на проспекте Мира. Строительство объекта завершено в срок.

«HILL8 – наш флагманский проект в Москве, своевременное окончание строительных работ под конец непростого 2020 года – настоящая победа для всей компании, – комментирует Антон Борисенко, генеральный директор «Сити – XXI век». – Проект задал новую планку качества в Останкинском районе, технологии и инновации, которые мы внедрили в проект, высоко оценили наши покупатели и инвесторы».

HILL8 – уникальное, современное 15-этажное здание общей площадью 46 780 кв. м, расположенное в 2 минутах ходьбы от станции метро «Алексеевская» на проспекте Мира. В пешей доступности расположены парк Сокольники и ВДНХ. Многофункциональный комплекс насчитывает 294 апартамента площадью от 36 до 209 кв. м. Общая площадь апартаментов составляет 21 589,6 кв. м. В здании предусмотрен двухуровневый подземный паркинг, из которого можно будет подняться на лифте на свой этаж. В облицовке первых трех этажей используется натуральный юрский камень.

Здание спроектировано с применением современных BIM – технологий, что позволяет в дальнейшем эффективно управлять объектом. Большое внимание уделено экологичности проекта: комплекс апартаментов будет сертифицирован по мировому экологическому стандарту BREEAM на уровне «VERY GOOD».

Концепцию HILL8 разработало известное брендинговое агентство BBDO. Архитектор Борис Левянт и его бюро ABD Аrchitects предложили архитектурный стиль, который в полной мере соответствует атмосфере места. Дизайн-концепция общественных зон создана известным американским дизайнером Каримом Рашидом. Дизайном апартаментов занимается Борис Уборевич-Боровский и его бюро «Ub. design».

Девелоперская группа «Сити-XXI век» работает на рынке 23 года, входит в группу компаний «Новард». В портфеле девело-пера – более 60 реализованных проектов на рынке жилой недвижимости в различных районах Москвы и Московской обла-сти. В 2010 году девелопер вывел на рынок новый продукт – «Миниполис». Его идея заключается в организации единого жизненного пространства, которое включает управление жилыми комплексами и активную среду социальных коммуника-ций. Наиболее известный проект компании в Москве – миниполис Строгинский площадью 500 тыс. кв. м. В Подмосковье «Сити-XXI век» развивает миниполисы Радужный в Видном и Самоцветы в Люберцах. Компания построила значимые соци-альные объекты: стадион «Янтарь» и одноименный спортивный комплекс с ледовыми аренами и бассейнами и учебный комплекс Высшей школы экономики /МИЭМ/ в Строгино, Духовно-социальный центр «Неопалимая Купина» с православной гимназией им. Платона Левшина в Печатниках.

Компания – лауреат более 60 профессиональных премий в области недвижимости, городского развития. Проект «Соседский клуб» в 2014 году вошёл в число 50 лучших проектов России, презентованных президенту РФ В.В. Путину на втором «Форуме действий» ОНФ. Основой инвестиционного портфеля компании в настоящее время являются проекты в Ленинском районе Московской области, городских округах Красногорск и Химки.

