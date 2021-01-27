 

«Можно после 11»: в Москву возвращается ночная жизнь

27.01.2021, 12:28, Разное
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Ситуация с распространением коронавируса улучшается, что позволило снять еще часть ограничений, сообщил глава города в своем личном блоге. На минувшей неделе число новых случаев заражения в Москве не превышало 2-3 тысяч в день, количество госпитализированных снизилось на 1 тысячу человек. Впервые с июня в коронавирусных госпиталях освободилось более 50% коек.

«Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь – наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», – отметил Сергей Собянин.

Начиная с 27 января рестораны, бары, дискотеки, ночные клубы, караоке и другие предприятия индустрии развлечения снова смогут работать ночью при условии соблюдения санитарного режима и требований Роспотребнадзора. В частности, остается в силе правило рассадки клиентов с учетом социальной дистанции.

Правило о переводе 30% персонала предприятий на удаленную работу будет носить рекомендательный характер. Руководство будет принимать решение о домашнем режиме для сотрудников на свое усмотрение.

Ранее, 22 января Сергей Собянин распорядился отменить дистанционное обучения для кружков, секций и спортивных школ, находящихся в ведении правительства Москвы. С 22 января все эти образовательные учреждения будут работать в обычном режиме. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.

Также возобновилась работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, разрешено проведение массовых мероприятий при условии, что число посетителей не превысит 50% от общей вместимости зала. Кроме того, максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50%.

Снова заработали детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания, детские комнаты и уголки в торгово-развлекательных центрах. Количество детей и взрослых в таких помещениях не должно превышать 50% от общей вместимости.



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