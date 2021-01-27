Царь мира – Личное мнение

27.01.2021, 12:16, Разное

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Кто главный человек мира? Кто главнее Путина, Байдена и спецслужб всего мира вместе взятых?



Фото: Соцсети

У кого несравнимо больше власти? Хотите увидеть его лицо?

Да, пожалуйста:



Фото: Соцсети

Именно он: Марк Эллиот Цукерберг. Статус: царь мира.

Кучка некрепких на вид пареньков из Кремниевой долины заставили трепетать весь мир. Самая большая власть сегодня — не у президентов, не у правительств, не у спецслужб и не у лидеров мнений.

В 21 веке миром правят те, кто контролирует соцсети. Вот у них — реальная, несокрушимая, абсолютная власть.

В царской России неугодных отправляли в ссылку. Вроде, человек и жив, но оборваны все его связи в обществе. Человек дышит, ест, спит, но его социальный статус выглядит так: «Мёртв».

У Цукерберга и других парней из Кремниевой долины есть красная кнопка деактивации: они могут сделать господином Никем любого — вас, меня, президента, посла, звезду Голливуда, всех нас вместе взятых.

Те, кого вчера одноклассники презирали за ботанство, сегодня диктуют нам, что можно говорить в их — да, именно их! — соцсетях, а что нет.

Раздражает ли это меня? Да, и раздражает, и бесит, и в некотором роде даже пугает.

Но больше всего это всё-таки восхищает. Не могу не сказать: «Молодцы, хлюпики!»

Знаете, с чего начинались все эти миллиардеры? Догадываетесь?

А я скажу: с библиотек лучших университетов мира. Пока большинство сегодняшних пользователей соцсетей ни о чём не думали, эти парни сбивались в кучки и создавали то, что сделало весь мир их личной территорией.

Талантливые ребята оказались в идеальной среде для учёбы, обмена идеями и конкуренции друг с другом.

Если бы Цукерберг не попал в благоприятнейшую среду под названием Гарвард, мы, вряд ли, в принципе, знали бы его имя.

К чему это я? Ах, да: если у вас есть дети, то вы просто обязаны дать им самый лучший из возможных задел на успех. Больше скажу: вы должны сделать невозможное возможным. Прыгнуть выше своей головы для того, чтобы в будущем и вашим детям, а, значит, и вам самим жилось хорошо.

Если бы у меня были дети, я бы даже не рассматривала возможность их обучения в России. Только Англия или Америка.

Как всё это организовать?

6 февраля мои друзья из компании ITEC проведут очередную, уже ставшую традиционной и так любимую многими выставку «Лучшие школы Великобритании».

В этом году выставка пройдёт в онлайн-формате.

Участвовать будут сильнейшие рейтинговые школы Великобритании с отличным уровнем преподавания. Именно этот уровень позволяет их выпускникам поступать в топовые университеты мира: хоть в Оксфорд, хоть в Гарвард.

У школ — весьма высокие требования к кандидатам и строгий отбор: учитываются не только успеваемость, но и личные качества, мотивация, способности и достижения ребенка. Так и должно быть, я считаю. Незамотивированный на успех гений — это потенциальный алкоголик.

На мероприятии вас ждут:

– индивидуальные встречи с представителями британских школ;

– информация о требованиях к поступлению;

– консультации по программам школ;

– ответы на любые ваши вопросы о среднем образовании в Великобритании.

Начало выставки — 6 февраля в 11:00.

Для участия нужно зарегистрироваться, после чего с вами свяжется менеджер ITEC и подберёт для вас наиболее удобное время для личных онлайн-встреч с представителями школ.

За участие платить не надо, но регистрация, повторю, необходима. Мероприятие будет проходить в формате индивидуальных встреч, количество мест ограничено, поэтому запишитесь заранее.

Сколько лет вашим детям? Где планируете их учить? Чему?

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