 

В Москве на ходу загорелся автобус

27.01.2021, 12:14, Разное
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Утром 27 января во время движения загорелся двигавшийся по маршруту т72 автобус, передает телеканал “360”. Известно, что в момент возгорания в салоне находились 20 человек. Водитель остановил транспортное средство возле дома №6 на улице Наметкина на юго-западе Москвы и оперативно провел эвакуацию. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили пламя.



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