Фигуристка Волосожар ждет второго ребенка

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27.01.2021, 12:14, Разное
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар вместе со своим супругом, фигуристом Максимом Траньковым, ждут второго ребенка, передает RT. До этого спортсменка скрывала свое интересное положение. По ее признанию, это было не так просто. Дело не только в измененных пропорциях тела, но и в том, что крайне сложно спрятать переполняющее ее счастье.



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