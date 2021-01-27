 

На РЖД создают платформу для программных роботов

27.01.2021, 11:46, Новости дня
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По названию нового проекта можно понять, что на РЖД решили создать целую «облачную фабрику» программных роботов, которые будут использованы в сфере транспортной логистике. Как стало известно, для реализации данной идеи в Сколково из специального фонда выделили грант на сумму 80 млн рублей.

Также в РЖД сообщили о том, что проект реализуется в рамках государственной программы «Цифровые технологии», целью которой является создание современных отечественных ИТ-продуктов и оцифровывание экономики России.

Как ожидается, новая платформа для роботов сыграет важную роль в автоматизации администрирования информационных систем и баз данных, используемых в сфере железнодорожных перевозок.



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