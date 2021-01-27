Сибиряки одомашнили собаку еще 23 тысячи лет назад

27.01.2021, 11:46, Новости дня

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Появление первых домашних животных стало важной вехой в развитии человеческой цивилизации, напоминают ученые из Даремского университета. Первым четвероногим другом наших предков стала собака, о чем свидетельствуют многочисленные археологические исследования. Но когда это случилось.

Ранее археологи говорили о том, что люди с домашними собаками впервые появились в Америке. Однако последние исследования показывают, что это не так. Если переход в Америку из Восточной Сибири состоялся примерно 15 тысяч лет назад, то найденные останки в Сибири указывают на то, что люди держали собак еще 23 тысячи лет назад.

Таким образом, получается, что древние племена пришли в Америку уже со своими четвероногими друзьями, уточняют ученые.