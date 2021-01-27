Ученые: Назальный спрей, предотвращающий COVID-19, появится к лету

27.01.2021, 11:36, Разное

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Британские исследователи из Университета Бирмингема разработали назальный спрей, предотвращающий на срок до двух дней COVID-19. Лекарственный препарат появится к лету и может быть доступным пациентам без рецепта.

Спрей покрывает слоем в носу вирус, в результате чего больной сможет безопасно выдохнуть рядом с другим человеком. По словам доктора Ричарда Моукса, который является ведущим руководителем исследования, коронавирусная инфекция становится безвредной и неактивной. Ученый уверен, что новый назальный спрей приведет к тому, что не будет необходимости в социальном дистанцировании. Смогут возобновить работу школы, что приведет к полному восстановлению образовательного процесса.

В состав спрея для носа входит противовирусный агент каррагинан, который также используют как загуститель в продуктах питания. Кроме этого, лекарственный препарат состоит из раствора геллана и гелеобразующего реагента, прилипающего к клеткам носа. Преимущество спрея в том, что данные ингредиенты уже подтверждены для медицинского использования, поэтому дополнительное одобрение не требуется.

Разработчики спрея ведут переговоры с фармацевтическими компаниями, чтобы перейти к массовому производству препарата. Исследования, которые были проведены осенью прошлого года, показали, что назальный спрей предотвращает распространение инфекции на протяжении 48 часов. По словам ученых, для надежной защиты его необходимо применять четыре раза в день. В условиях повышенного риска, к которым относятся школы и образовательные учреждения, его можно использовать и каждые 20 минут.

Источник: yandex.ru