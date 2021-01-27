Назван неожиданный предвестник инфаркта миокарда

27.01.2021, 11:36, Разное

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Медики назвали неожиданный предвестник инфаркта миокарда. По словам врача-терапевта Алки Патель, одним из нехарактерных признаков данного заболевания является тошнота.

Область живота представляет собой один из основных участков, на который важно обращать внимание, если имеется подозрение на сердечный приступ. В случае инфаркта сердечная мышца умирает, поскольку наблюдается нехватка кислорода. В то же время метаболиты вырабатываются поврежденной тканью, в том числе продуцируется молочная кислота, стимулирующая нервные волокна, на фоне всех данных процессов пациент чувствует тошноту и рвотные позывы.

Если резко появилась тошнота при отсутствии типичных патологий, то сигнал может быть тревожным. Важно вовремя обратиться к врачу, чтобы не допустить наступление необратимых последствий.

Источник: ria.ru