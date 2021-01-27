 

Apple признала опасность iPhone 12 для здоровья человека

27.01.2021, 11:36, Разное
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Корпорация Apple на своем официальном сайте опубликовала информацию об опасности своей последней модели iPhone 12 для здоровья человека.

Опасность несет в себе система аксессуаров MagSafe из-за применяемых в ней магнитов. Магниты влияют на электрическое оборудование и могут стать причиной сбоя работы медицинских аппаратов. В зоне повышенного риска оказываются пользователи с имплантированными кардиостимуляторами. Данная категория медицинских приборов очень чувствительна к постороннему электромагнитному излучению и может выйти из строя под влиянием на них внешнего магнитного поля, что в свою очередь может привести к тяжелым последствиям (вплоть до летального исхода) для носителя кардиостимулятора.

По этой причине производитель рекомендует пользователям iPhone12 держать устройство на расстоянии 15-30 см при использовании, а также посоветоваться с врачом перед покупкой гаджета.

Источник: neprosto.fun



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