 

Гендиректора TikTok в России пригласили для «беседы» в Госдуму

27.01.2021, 11:24, Новости дня
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Гендиректор российского отделения социальной сети TikTok Сергей Соколов приглашен в Госдуму для беседы в преддверии заседания комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

– Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев пригласил на беседу в Госдуму генерального директора ООО «ТикТок РУС» Сергея Соколова, – говорится в сообщении пресс-службы депутата.

По словам Пискарева, члены комиссии «заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство РФ». «К данной компании у нас накопились вопросы, мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в РФ и наладить дальнейшее взаимодействие», – сообщил председатель думской комиссии.

Напомним, в субботу в разных городах РФ прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального в соцсетях, в том числе в TikTok.

Напомним, субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.

По данным TikTok, каждый месяц новыми пользователями приложения становятся 100 млн человек по всему миру, а число скачиваний превысило 2 млрд. Аналитики компании App Annie, которая занимается мобильными данными, прогнозируют, что в 2021 году число активных пользователей TikTok достигнет 1 млрд в месяц, и приложение сравняется по популярности с Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, YouTube и WeChat.



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