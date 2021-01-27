 

Слесаря Шереметьево задержали после «шутки» о взрывном устройстве

27.01.2021, 11:24, Новости дня
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Сотрудники полиции задержали для дальнейшего разбирательства слесаря аэропорта Шереметьево, сообщившего, что у него находится взрывное устройство, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Накануне вечером в аэропорту Шереметьево при входе на перрон через один из КПП во время прохождения досмотра слесарь сообщил инспектору службы безопасности, что у него находится взрывное устройство. Инспектор незамедлительно нажал кнопку тревожной сигнализации. Работа КПП была приостановлена, место оцеплено», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, в результате обследования со специальной техникой ручной клади и одежды опасных предметов, взрывных устройств и взрывчатых веществ у слесаря обнаружено не было. При этом свои слова о взрывном устройстве мужчина объяснил неудачной шуткой.

«На данный момент он задержан для дальнейшего разбирательства», – добавил источник.



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