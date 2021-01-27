 

В России за сутки выявили более 17 тысяч новых случаев заражения COVID-19

27.01.2021, 11:20, Разное
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За прошедший день в стране подтвердили 17 741 новый случай. В оперативном штабе рассказали, что у 10,3% из инфицированных нет симптомов. Выздоровели и покинули больницы 27 922 человека, умерли 594 пациента.

Лидером среди российских регионов по количеству больных является Москва. Суточный прирост в столице составил 1 837. Госпитализировали 1 036 человек. Вылечились 5 924 пациента, умерли 75 граждан.

На втором месте расположился Санкт-Петербург с 1 813 случаями. Далее идет Подмосковье, где выявили 928 больных. Четвертую и пятую строчку занимают Нижегородская и Воронежская области с 474 и 384 случаями соответственно.

Таким образом, общее число инфицированных россиян сегодня составляет 3,7 миллиона. Победили опасную болезнь 3,2 миллиона человек. Жертвами коронавируса нового типа стали 71 076 граждан.

Ранее стало известно о смягчении ряда ограничений в Москве. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что с 27 января все рестораны, бары, клубы, дискотеки и другие заведения вновь начнут работать в ночное время.

Кроме того, требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим, перестает быть обязательным. Руководители организаций и предприятий будут сами решать, возвращать работников или же оставить их на удаленке.



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