В Москве нарушитель ПДД умер в машине ДПС

27.01.2021, 11:20, Разное

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На одной из дорог Москвы сотрудники ДПС остановили нарушивший правила дорожного движения автомобиль. Во время проверки документов пожилому водителю стало плохо, передает сайт VSE42.RU. Он попросил присесть в служебную машину дорожных полицейских, где спустя какое-то время и скончался. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате сердечной недостаточности.