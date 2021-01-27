В Москве нарушитель ПДД умер в машине ДПС

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27.01.2021, 11:20, Разное
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На одной из дорог Москвы сотрудники ДПС остановили нарушивший правила дорожного движения автомобиль. Во время проверки документов пожилому водителю стало плохо, передает сайт VSE42.RU. Он попросил присесть в служебную машину дорожных полицейских, где спустя какое-то время и скончался. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате сердечной недостаточности.



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