Мнение: Сто миллионов

27.01.2021, 11:04, Разное

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Озвучено, что общее число заболевших коронавирусом в мире превысило 100 миллионов человек.

У вранья есть специфическая особенность – остановиться уже нельзя. Приходится врать дальше и дальше, так как одно лишь слово правды рушит всю возведенную на лжи конструкцию.

С “панедмией” ситуация схожая. Все сколь-либо стандартные каноны систематизации ОРЗ в этом конкретном случае отброшены. Число заболевших считается не во временных интервалах (как положено при эпидемиях), а строго с нарастающим итогом. Мало того – с одной стороны, прямо заявляется о “волнах” эпидемии (то, что ранее называлось “сезонным фактором”), но нарастающий итог идет по обеим волнам сразу. Что неверно как методологически, так и содержательно: две разные волны – это два сезона. Соответственно, подсчет тоже должен идти посезонно (или если угодно, по каждой “волне” отдельно).

Но задача сейчас стоит не лечить, а максимально запугать. Поэтому и цифры.

При этом 100 миллионов (причем не заболевших, а только тех, у кого диагностирован сам коронавирус) – это буквально полтора процента населения планеты. Причем за два сезона. Как ни натягивают медицинфюреры из ВОЗ картинку на ужасные эпидемии прошлого вроде испанки, не выходит каменный цветок. Полтора процента против четверти всего населения Земли, которых затронул “испанский грипп” никак не вытанцовываются во что-то близкое.

Ложь должна быть абсурдно огромной – тогда ей поверят просто потому, что “ну не может же это всё быть неправдой”. Геббельс может гордиться своими выкормышами. Жизнь прожита не зря.

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