Княгиня Шарлен и князь Альбер с детьми отпраздновали День святой Девоты

27.01.2021, 10:55, Разное

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Вчера жители Монако отмечали один из национальных праздников – День святой Девоты, небесной покровительницы государства, а также Дома Гримальди. Неудивительно, что главные его представители – князь Альбер II и княгиня Шарлен – почтили своим присутствием праздничную поминальную службу. Сопровождали пару их дети – близнецы принц Жак и принцесса Габриэлла, которых одели согласно модным тенденциям: например, на девочке была актуальная в этом сезоне панама, а в качестве обуви и аксессуаров были выбраны изделия Дома Dior.

Княгиня Шарлен и князь Альбер с детьми Появившись на площади перед собором, монаршая чета сначала поприветствовала подданных, а затем поучаствовала в традиционном зажжении рыбацкой лодки. Этот обычай укоренился в программе праздника еще со времен правления князя Луи II в 1942 году. Он отсылает всех почитателей к житию святой. Согласно легенде, Девота была предана мучительной смерти в Мариане. Чтобы ее тело не стало объектом почитания, губернатор отдал приказ сжечь его, однако благодаря христианам планам правителя сбыться не удалось. Христиане поместили тело Девоты на корабль, впоследствии попавший в шторм, и он доставил мученицу к берегам Монако. Там она и была найдена местными рыбаками, которые и похоронили тело Девоты в местечке Ле Гома, где на тот момент уже стояла часовня Святого Георгия. В XI веке на ее месте построили другую церковь, которую уже назвали в честь святой Девоты. За почти десять столетий ее мощи много раз пытались тайком вывезти из Монако, но это никогда никому не удавалось. Святая Девота прослыла защитницей Монако, к ней обращались во время набегов мавров, позже генуэзцев, пизанцев и других вражеских племен. Так с тех пор и защищает она княжество и правящий дом Гримальди.

Княгиня Шарлен и князь Альбер с детьми