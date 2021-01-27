Стало известно, как выглядит новорожденная дочь 90-летнего Краско

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27.01.2021, 10:56, Новости дня
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В эфире программы “На самом деле”, которая выходит на российском “Первом канале”, показали новорожденную дочь 90-летнего российского актера Ивана Краско.

Скриншот: 1tv.ru

Дочь у Краско родилась 4 декабря 2020 года.

Матерью ребенка является актриса Юлия Кичемасова. Беременность у партнерши Краско наступила путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием биоматериала актера.

От предыдущих отношений у Краско есть три сына и две дочери. Старший сын актера, его коллега Андрей Краско, умер в 2006 году в возрасте 49 лет. 

В 2018 году Краско заявлял, что его четвертая жена, актриса Наталья Шевель, не хочет рожать от него детей. В том же году их брак распался. Шевель моложе Краско на 60 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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