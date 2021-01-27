 

Ученые усомнились во вреде жирной пищи

27.01.2021, 10:52, Новости дня
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Нам десятилетиями рассказывали о том, насколько вредно злоупотреблять жирной пищей. Ученые из разных стран предостерегали от пальмового и кокосового масла, красного мяса и прочих продуктов питания, которые якобы сильно повышают количество холестерина в крови и ведут к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Но все это может оказаться обычным фейком, утверждают исследователи из Бергенского университета. Норвежские ученые внимательно изучили данный вопрос и теперь утверждают, что между жирной пищей, холестерином и сердечно-сосудистыми заболеваниями нет прямой связи.

Более того, они напоминают, что холестерин очень важен для человеческого организма. Если бы это было не так, грудное молоко не оказалось бы одним из самых жирных продуктов.



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