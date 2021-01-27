Австралийские физики подтвердили вероятность путешествий в прошлое

27.01.2021, 10:52, Новости дня

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Теоретическая возможность путешествия в прошлое обоснована у Жермена Тобара и Фабио Косты. Австралийские физики создали математическую модель, доказывающую, что перемещение во времени по календарю в обратном направлении вовсе не исключено.

При этом различные парадоксы возникать не будут, поскольку люди из будущего лишены возможности влиять на события в прошлом, утверждают ученые.

Так называемые гости из будущего всегда окажутся в позиции пассивных наблюдателей. Даже если они захотят исправить какие-то ошибки и даже если что-то сделают, дальнейшие события пойдут своим чередом по другой причине. Например, так же пандемия все равно возникла бы, только очаг мог оказаться в другом месте.