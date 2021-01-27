В РПЦ объяснили, почему отдельные храмы пользовались на Крещение жидкостью ритуальной святосодержащей «Святая вода»

27.01.2021, 10:57, Разное

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В РПЦ прокомментировали скандал, разразившийся, когда прихожане ряда крупных храмов узнали, что на Крещение вместо святой воды получали ритуальную святосодержащую жидкость «Святая вода».

Соответствующие надписи были на этикетках бутилированной святой воды, а также фигурировали в договорах на её оптовые поставки для предприятий и организаций.

По словам синодального директора по производству Московского патриархата протоиерея Михаила Ривкина, жидкость отличается от настоящей святой воды методикой изготовления, но по своим свойствам она абсолютно идентична натуральному аналогу.

– Не секрет ни для кого, что производство тех или иных товаров подвергают оптимизации, ищут оптимальный баланс между массовостью и качеством, между интересами потребителя и сокращением производственных цепочек. В отдельных храмах, где спрос на святую воду особенно велик, ещё в 2019 году мы смонтировали линии, где освящение производится промышленным аппаратом на потоке, а затем по гомеопатическому принципу мы эту воду разводим обыкновенной до оптимальной пропорции, когда свойства сохраняются в нужном объёме, – сказал он.

Представитель РПЦ заверил, что ритуалы, проводимые с использованием святосодержащей жидкости, имеют такую же силу, как если бы применялась натуральная святая вода. Что же касается светских норм, то патриархат оформил соответствующие технические условия и получил сертификаты от Роспотребнадзора.

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