 

Мнение: Новая жизнь для T-55

27.01.2021, 10:46, Разное
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В Ираке представили собственную модернизацию древних T-55, которые должны получить новую жизнь в иракской армии.
Этих танков у Ирака осталось очень много еще со времен Саддама Хуссейна, поэтому вопрос "что с ними делать" достаточно актуальный.
В итоге, родилась такая вот модернизация, которая внешне не очень похожа на "первоисточник", но тем не менее, это действительно модернизированный Т-55. Называется сие чудо иракской инженерной мысли – "Кафил-1"

Из новшеств:

1. Панорамный обзор на 360 градусов.
2. Тепловизор FLIR с дальностью 14 километров
3. Несколько дополнительных камер наблюдения для дневных и ночных условий.
4. Больше удобств для работы экипажа.
5. Отдельный отсек для боекомплекта, повышающий шансы на выживание экипажа.
6. Украинский дизель мощностью 580 л.c. с новой автоматической коробкой передач
7. 100-мм орудие Д10-T местного производства с эффективной дальностью стрельбы 3 км.
8. Спаренный внешний ПКМ и один встроенный.
9. Бронеплиты иракского производства изготовленные в Басре + модульные элементы брони иракского производства.
10.Полная модернизация систем наведения и вычисления для взаимодействия с новыми электронным оборудованием.

Фото вот отсюда https://twitter.com/IraqBasic

В общем, старичок еще повоюет.

Источник: Colonel Cassad



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