Мнение: Новая жизнь для T-55

27.01.2021, 10:46, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Ираке представили собственную модернизацию древних T-55, которые должны получить новую жизнь в иракской армии.

Этих танков у Ирака осталось очень много еще со времен Саддама Хуссейна, поэтому вопрос "что с ними делать" достаточно актуальный.

В итоге, родилась такая вот модернизация, которая внешне не очень похожа на "первоисточник", но тем не менее, это действительно модернизированный Т-55. Называется сие чудо иракской инженерной мысли – "Кафил-1"

Из новшеств:

1. Панорамный обзор на 360 градусов.

2. Тепловизор FLIR с дальностью 14 километров

3. Несколько дополнительных камер наблюдения для дневных и ночных условий.

4. Больше удобств для работы экипажа.

5. Отдельный отсек для боекомплекта, повышающий шансы на выживание экипажа.

6. Украинский дизель мощностью 580 л.c. с новой автоматической коробкой передач

7. 100-мм орудие Д10-T местного производства с эффективной дальностью стрельбы 3 км.

8. Спаренный внешний ПКМ и один встроенный.

9. Бронеплиты иракского производства изготовленные в Басре + модульные элементы брони иракского производства.

10.Полная модернизация систем наведения и вычисления для взаимодействия с новыми электронным оборудованием.

Фото вот отсюда https://twitter.com/IraqBasic

В общем, старичок еще повоюет.

—