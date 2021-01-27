Медики назвали вызывающие резкое сужение сосудов продукты

27.01.2021, 10:42, Разное

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Медики назвали основные продукты, которые могут спровоцировать резкое сужение сосудов. Этот процесс препятствует нормальному движению крови, поэтому повышается артериальное давление. Что касается гипертонии, то она в разы увеличивает риск наступления сердечного приступа или же инсульта.

Вызвать такое состояние способен кофеин, содержащийся в чае, кофе, шоколаде, энергетических напитках и газировках. Как заявили специалисты из Университета Мэриленда, данное вещество также присутствует в конфетах, жевательных резинках и энергетических батончиках.

Объем крови увеличивается, а сосуды сужаются из-за слишком большого содержания натрия. При гипертонии важно перестать употреблять обработанные продукты, консервированные супы и полуфабрикаты.

Рекомендуется ограничить потребление трансжиров, повышающих уровень «плохого» холестерина, поскольку они отрицательно сказываются на состоянии сосудов. Для их нормального функционирования важно включить в рацион жирную рыбу, орехи и соевое масло.

Источник: ufatime.ru