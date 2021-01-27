Врачи рассказали, что повышает риск заболеть COVID-19 у здоровых людей

27.01.2021, 10:42, Разное

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Медики из Университета Карнеги Меллон рассказали о том, что у здоровых людей повышает риск заболеть коронавирусом. В рамках проведения эксперимента специалисты выяснили, что на этот показатель влияет тревожность.

Ученые провели эксперимент, в рамках которого выяснили, что от простуды в два раза чаще страдают люди, склонные к тревожности, нежели те, кто эмоционально устойчив. Гормон стресса напрямую воздействует на клеточный иммунитет, подавляя его. На фоне всех данных факторов гормональная система начинает давать сбой, наступает нервное истощение.

Медики советуют стараться игнорировать непроверенные потоки информации, связанной с темой коронавируса, важно доверять только надежным источникам. Риск заболеть COVID-19 повышается из-за паники и страха, к тому же могут обостриться хронические патологии, если они имеются.

Источник: mir24.tv