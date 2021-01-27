Екатерина Белоцерковская не намерена «воевать» за наследство Бориса Грачевского

27.01.2021, 10:42, Разное

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Вдова покойного режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская не планирует «воевать» за наследство покойного супруга. Об этом в ходе интервью рассказали друзья актрисы.

Борис Грачевский скончался в результате последствий коронавируса 14 января. Общественность интересует, как будет поделено наследство создателя «Ералаша»: дом, квартира, денежные средства. Режиссер состоял в браке с молодой актрисой Екатериной Белоцерковской, которая в апреле прошлого года подарила ему сына Филиппа. К тому же в число возможных наследников попала бывшая жена Грачевского Анна, у которой есть дочь Василиса от режиссера.

Екатерина Белоцерковская не готова вступать в какие-либо споры по поводу наследства покойного мужа. Сейчас молодой матери важно восстановить силы и психологическое равновесие. Актриса намерена достойно воспитать сына, собрать наследие, оставленное Грачевским, чтобы создать музей памяти.

Екатерине Белоцерковской очень сложно прийти в себя после потери супруга. Друзья отмечают, что, несмотря на разницу в возрасте, актриса очень любила режиссера.

Источник: www.kp.ru