 

Екатерина Белоцерковская не намерена «воевать» за наследство Бориса Грачевского

27.01.2021, 10:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вдова покойного режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская не планирует «воевать» за наследство покойного супруга. Об этом в ходе интервью рассказали друзья актрисы.
Борис Грачевский скончался в результате последствий коронавируса 14 января. Общественность интересует, как будет поделено наследство создателя «Ералаша»: дом, квартира, денежные средства. Режиссер состоял в браке с молодой актрисой Екатериной Белоцерковской, которая в апреле прошлого года подарила ему сына Филиппа. К тому же в число возможных наследников попала бывшая жена Грачевского Анна, у которой есть дочь Василиса от режиссера.

Екатерина Белоцерковская не готова вступать в какие-либо споры по поводу наследства покойного мужа. Сейчас молодой матери важно восстановить силы и психологическое равновесие. Актриса намерена достойно воспитать сына, собрать наследие, оставленное Грачевским, чтобы создать музей памяти.

Екатерине Белоцерковской очень сложно прийти в себя после потери супруга. Друзья отмечают, что, несмотря на разницу в возрасте, актриса очень любила режиссера.

Источник: www.kp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / Флагманский Honor V40 с 5G и двойной селфи-камерой выйдет 18 января

17.07 / “Полина – не модная”: телеведущий усомнился в чувстве стиля Гагариной

20.01 / Докладчик ПАСЕ хочет собрать информацию по делу Навального в России

04.12 / В декабре компания Apple расскажет об очередных новинках 2020 года

03.12 / Исследователи космоса столкнулись с новой астрономической загадкой

18.08 / Потерпевший по делу Ефремова подал исковое заявление на выплату компенсации в 6,5 млн рублей

26.11 / Мнение: Космос под Гжель

17.09 / Проиграли все

14.09 / Вы уже в курсе? В соответствии с календарем Майя конец света наступит в 2020 году, а не в 2012-м

16.10 / Косметика Thalgo пользуется все большим спросом в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска