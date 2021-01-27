 

Против Байдена и Порошенко на Украине открыли два дела

27.01.2021, 10:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Два уголовных дела зарегистрированы на Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и президента США Джозефа Байдена по подозрению во вмешательстве в деятельность одного из бывших генеральных прокуроров, сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань.

«22 января, через два дня после инаугурации президента США, зарегистрировали два новых уголовных дела, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины со стороны Порошенко и Байдена», – передает ТАСС слова адвоката. Онназвал эти дела инициативой внефракционного депутата Рады Андрея Деркача.

В сентябре прошлого года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.

Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.

Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Глава комитета палаты представителей США выступил против выкупа С-400 у Турции

17.12 / “Миссия невыполнима 7”. После гневного выступления Круза из съемочной группы начали увольняться люди – СМИ

14.11 / Дед Мороз задумался о сокращении новогоднего путешествия из-за пандемии

21.08 / Роскачество назвало удачные годы для российских вин

04.09 / Bступительные экзамены в вузы начались… на стадионах Узбекистана

16.09 / Лукашенко: Нелегитимные выборы в Беларуси – это миф

03.08 / Установлены участники драки бывших десантников и бойцов Росгвардии в Москве

28.07 / Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян

01.09 / Умерла первая олимпийская чемпионка Украины Бочарова

12.11 / Байден объявил о назначении главы аппарата сотрудников Белого дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска