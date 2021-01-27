Против Байдена и Порошенко на Украине открыли два дела

27.01.2021, 10:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Два уголовных дела зарегистрированы на Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и президента США Джозефа Байдена по подозрению во вмешательстве в деятельность одного из бывших генеральных прокуроров, сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань.

«22 января, через два дня после инаугурации президента США, зарегистрировали два новых уголовных дела, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины со стороны Порошенко и Байдена», – передает ТАСС слова адвоката. Онназвал эти дела инициативой внефракционного депутата Рады Андрея Деркача.

В сентябре прошлого года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.

Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.

Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену.