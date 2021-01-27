Посол Шри-Ланки в РФ вакцинировался «Спутником V»

27.01.2021, 10:30, Новости дня

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Посол Шри-Ланки в Москве Михалгаланде Дураге Ламаванса привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V», чувствует себя отлично и отмечает профессионализм врачей, сообщило посольство этой страны.

«Самочувствие и настроение у него отличное, ни один из возможных симптомов не проявился. Он также отметил профессионализм врачей, поставивших прививку. Как врач он обращает внимание на многие детали», – передает РИА «Новости» слова представителя дипведомства.

Вакцина «Спутник V» основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.

Напомним, 21 января президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины от коронавируса.