 

Володин призвал хранить память о жертвах Холокоста

27.01.2021, 10:26, Разное
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Вместе с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой парламентарии осмотрели экспозицию Еврейского музея. Также они приняли участие в церемонии зажжения свечей в Зале памяти.

Важно хранить память о погибших в годы войны, отметил Володин. “Мы всегда будем помнить подвиг советских солдат, освободивших 76 лет назад узников Освенцима и других лагерей смерти, спасших народы Европы от фашизма”, – сказал спикер ГД.

Володин призвал делать все, чтобы пресечь попытки переписать историю. Сохранение правды о войне и цене Победы позволит защитить мирную жизнь и будущие поколения, уверен председатель Госдумы.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Соответствующая резолюция принята в 2005 году Генассамблеей ООН.

27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим. По разным подсчетам, там погибли от 1,5 до четырех миллионов человек. Большинство из них были евреями.



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