В Калужской области накрыли банду террористов

27.01.2021, 10:26, Разное

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В ФСБ отчитались о пресечении деятельности ячейки запрещенной в России террористической организации “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”, передает Life.ru. Действовала она на территории Калужской области. При обыске у преступников нашли незаконные агитационные материалы. Сообщается, что они вербовали в свои ряды новых членов.