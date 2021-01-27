 

Филологи ФСО уличили в плагиате автора анекдота про Путина

27.01.2021, 10:11, Разное
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Анекдот про Путина, опубликованный в интернете 35-летним жителем Волгограда Евгением М., оказался незначительной переделкой анекдота, который сочинил ещё до его рождения одессит Святослав Караванский.

Анекдот, якобы сочинённый волгоградцем, звучит так:

Раз в месяц Путин вызывает парикмахера, а тот во время стрижки всё время заводит разговор о Навальном. Как-то раз Путин возмутился:
– Почему вы всё время говорите со мной об этом блогере?
– Просто, когда я о нём говорю, волосы у вас встают дыбом. Удобнее стричь.

Филологическая экспертиза показала, что «новый» анекдот получен путём замены фамилии «Брежнев» на фамилию «Путин». А фамилией «Навальный» плагиатор заменил слова «положение в Польше». То, что плагиатор обокрал именно Караванского, эксперты Федеральной Службы Охраны считают полностью доказанным.

Святослав Караванский – автор многих политических анекдотов. В его уголовном деле, переданном в суд в 1978 году, есть текст исходного произведения. Он заверен надписью «С моих слов записано верно, мною прочитано, Караванский». С момента смерти автора прошло всего четыре года, поэтому его произведения не могут пока считаться общественным достоянием.

Евгений М. задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение в хищении интеллектуальной собственности. Филологическое управление ФСО заявляет, что намерено и впредь бороться с плагиатом в интернете.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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